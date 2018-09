Moederbedrijf GWK krijgt andere eigenaar

Er werden geen financiële details gemeld, maar volgens ingewijden is met de verkoop circa 500 miljoen pond (617 miljoen euro) gemoeid. Apax zou eerder plannen hebben gehad om Travelex in mei of juni dit jaar naar de beurs in Londen te brengen.

Travelex nam GWK in 2004 over van Fortis. Travelex is 's werelds grootste dienstverlener bij het wisselen van buitenlandse valuta's. De onderneming is actief in meer dan 50 landen.