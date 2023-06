’Rusland zint op overname westerse bedrijven tegen flinke korting’

De aanpak van bedrijven zou de Russische president Vladimir Poetin de mogelijkheid moeten geven om westerse landen te straffen die Russische bezittingen bevriezen. Landen die vriendelijk zijn tegen Rusland zouden juist beloond moeten worden. Verder zouden Russische bedrijven die in het Westen investeren volledig in Russische handen moeten zijn. Is dat niet zo, dan moeten ze buitenlandse aandeelhouders uit gaan sluiten.

Sanctieregime

De stappen worden gezien als een poging van Rusland om onder het sanctieregime uit te komen. Dat beperkt de mogelijkheden om aan geld te komen voor de Russische staat, terwijl de oorlog in Oekraïne veel geld kost. Westerse landen hebben daarnaast zo'n 300 miljard euro aan tegoeden van de Russische centrale bank bevroren. Bedrijfsbezittingen goedkoop overnemen en met winst doorverkopen kan extra geld opleveren, maar nationalisatie van bedrijven is uiteindelijk waarschijnlijker, denken experts.

In de kringen rond Poetin wordt nationalisatie van westerse bedrijven al langer besproken. Tot nu toe is dat alleen gebeurd bij Russische bezittingen van het Finse energiebedrijf Fortum en de Duitse branchegenoot Uniper. Dat was een directe reactie op het overnemen van Russische bedrijven zoals onderdelen van Gazprom.

Om aan geld te komen heeft het Kremlin ook al een overwinstbelasting voor Russische bedrijven aangekondigd. Daarmee worden meteen de rijke oligarchen wat onder de duim gehouden.

In onderstaande video bespreken we de laatste ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne met Rusland-expert Bob Deen.