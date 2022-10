Premium Het beste van De Telegraaf

Column: gepensioneerden wéér de pineut!

Door Theo Gommer

De Wet Toekomst Pensioenen gaat niet door per 2023, maar op zijn vroegst per 1 juli 2023. Ooit zou de wet in 2021 ingaan, toen in 2022 en nu wordt dus ook 2023 niet gehaald.