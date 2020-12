Column: Ikea is Nederlands bedrijf in Zweeds lichaam

Ikea-vestiging Ⓒ AFP

Weinig is zo oer-Hollands is als de Ikea-catalogus. Dat is raar: het is een wereldwijde reclamebrochure van een Zweeds bedrijf. En toch biedt de dikke interieurfolder een accurate afspiegeling van de Nederlandse smaak: degelijk, niet te opvallend en ’betaalbaar voor iedere beurs’.