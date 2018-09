Royal Mail vreest verlies na klacht TNT UK

TNT Post UK klaagde over de contractwijzigingen van Royal Mail bij de Britse communicatiewaakhond Ofcom, omdat daardoor de tarieven die andere aanbieders betalen voor de universele postdienst zouden stijgen. In april werd gemeld dat Ofcom een onderzoek is gestart. Ofcom liet begin deze maand nog weten in de herfst of in de winter een voorlopige uitspraak over de zaak te kunnen doen.

Royal Mail denkt dat als de klacht wordt erkend het omzetverlies kan oplopen tot meer dan 200 miljoen pond (250 miljoen euro) in 2017/2018, zo liet het bedrijf aan Ofcom weten.

Ofcom gaf aan de zaak van Royal Mail nauwlettend te zullen bestuderen. Volgens Ofcom is er momenteel geen bewijs dat de universele postdienst in gevaar komt. Ook TNT Post UK stelde dat er geen bewijs is dat concurrentie de universele postdienst kan bedreigen. Het bedrijf wees erop dat het minder dan 1 procent van de post in Groot-Brittannië bezorgt.