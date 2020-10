In 2030 helft van verkochte mercedessen elektrisch. Ⓒ ANP/HH

Duitse autobouwers zien in het derde kwartaal duidelijk herstel, nadat de auto-industrie door corona eerder dit jaar op apegapen lag. Verkopen nemen weer toe, waarbij er vooral veel groei zit vooral in elektrisch – en dat is waar de Duitsers zich dan ook meer op gaan richten.