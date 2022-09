Premium Het beste van De Telegraaf

Klant moet zelf scannen: AH zoekt 1000 caissières

Vian Schouten

Amsterdam - „Wegens personeelstekort is er vanavond helaas geen fysieke kassa open”, zo was maandagavond te lezen op een uitgeprint A4’tje in een grote Albert Heijn in Heemstede. Klanten moesten daarom, zelfs met een vol boodschappenwagentje, zelf al hun boodschappen scannen. De grootste supermarktketen van Nederland heeft inmiddels bijna duizend vacatures openstaan voor caissières.