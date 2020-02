Indiase maaltijdbezorger Swiggy haalt miljoeneninvestering binnen

Swiggy is een platform dat voorziet in de bezorging van eten en is naar eigen zeggen de grootste speler op de Indiase markt. Het bedrijf is in 2014 opgericht en groeide daarna snel. Swiggy is nu actief in ruim 500 steden en bereikt daarmee een kwart van alle Indiërs.

Techinvesteerder Prosus verloor onlangs nog de overnamestrijd om de Britse maaltijdbezorger Just Eat van het Nederlandse bedrijf Takeaway.com.