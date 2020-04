’Het nieuwe vliegen’, zo ziet het er uit

Ⓒ AvioInteriors (Italië): de Janus Seat en Glassafe

SCHIPHOL - ’Het nieuwe vliegen’ moet de luchtvaart een reddingsperiode brengen, waarin passagiers en personeel weer met een gerust gevoel gaan reizen, zodra de virusbeperkingen worden versoepeld en de grenzen opengaan. Overal in de wereld worden creatieve vondsten uit de grond gestampt. Er is in Azië zelfs al een eerste ’coronafashionlijn’ voor stewardessen. Ziekenhuiskleding, maar wel modieus.