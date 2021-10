Groeispurt aantal stekkerauto’s zet ook in coronajaar door

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het Nederlandse wagenpark is in coronajaar 2020 met 156.000 auto’s, ofwel 1,3%, gegroeid tot 8,8 miljoen personenauto’s op 1 januari 2021. Met name de elektrische auto draagt bij aan de groei. De stekkerbak is niet alleen meer voorbehouden aan zakelijker rijders, maar afgelopen jaar ook onder particulieren hard in populariteit gegroeid.