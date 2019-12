NS-dochter Abellio stopt in 2022 met treindienst in Schotland

"We hadden graag nog drie jaar in Schotland gereden, maar niet tegen elke prijs", zegt financieel directeur Bert Groenewegen van NS. "We zullen het huidige contract netjes uitvoeren en zorgen dat we na zeven jaar met een opgeheven hoofd, goede prestaties voor de reiziger en een goed resultaat de concessie beëindigen."

Verliesgevend

De Scotrail-concessie was vorig jaar goed voor een omzet van ruim 889 miljoen euro. Maar het bedrijfsresultaat was 2,3 miljoen euro negatief. Abellio wilde het contract alleen verlengen onder de voorwaarde dat het rendement zou verbeteren. Met de exploitatie van het treinverkeer in Schotland begon het bedrijf in april 2015. Uiteindelijk denkt Abellio over de gehele looptijd van het contract wel een positief financieel resultaat neer te zetten.

Na de onderhandelingen heeft Transport Scotland ervoor gekozen niet met de NS-dochter verder te gaan. Scotrail lag tevens onder vuur omdat de spoorvervoerder niet wist te voldoen aan bepaalde prestatiedoelstellingen. De Britse omroep BBC schrijft dat de passagierstevredenheid in een eerder dit jaar naar buiten gekomen studie tot het laagste niveau in zestien jaar was gezakt.

In het Verenigd Koninkrijk en Schotland bestaat volgens NS al geruime tijd discussie over de prestaties van de spoorsector. Daarom is de zogeheten Williams Review ingesteld, waarin het functioneren van de volledig geprivatiseerde spoormarkt in het Verenigd Koninkrijk wordt onderzocht. Transport Scotland heeft aangegeven de uitkomsten te willen meewegen in het besluit hoe verder te gaan met de Scotrail-concessie.

Abellio rijdt met treinen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en bussen in Londen. De NS-dochter zette vorig jaar in totaal meer dan 2,8 miljard euro om. Abellio UK, de Britse tak van het bedrijf, behaalde over de gehele linie een nettowinst van 26,2 miljoen euro.