Arcadis helpt Utrecht bij start Tour

De werkzaamheden bestaan voor Arcadis uit het adviseren van de gemeente op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid. Daarbij wordt samengewerkt met de gemeente, politie, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)/Rode Kruis en de brandweer/veiligheidsregio Utrecht.

Arcadis deed ervaring op met soortgelijke evenementen. Zo was het bedrijf betrokken bij de abdicatie in 2013, de nucleaire top eerder dit jaar, de start van de Giro d'Italia en de Tour de France in 2010.