’Bestellen en afhalen blijven na corona populair’

Premium Geld

Meevaller: toch dekking na brandstichting boze ex

Als je opzettelijk een huis in brand steekt, krijg je geen vergoeding van je woon- en inboedelverzekering. Maar een man die ternauwernood een moordaanslag van zijn ex overleefde, toen die het huis in brand stak, krijgt toch bijna €30.000 van zijn verzekeraar Nationale-Nederlanden.