Meer banen in olie- en gassector

Volgens Hays is de stijging het sterkst in Noord-Amerika, de landen van de voormalige Sovjetunie en Afrika. De werkgelegenheid wordt daarbij gestuwd door investeringen in bedrijven en nieuwe technologieën om olie en gas te winnen.

In Nederland is er sprake van een daling van het aantal vacatures in de onshore olie- en gasmarkt, stelt de detacheerder. Bij de offshoremarkt wordt echter een stijging van het aantal banen verwacht vanwege de vele nieuwe internationale projecten en nieuwbouw die hun oorsprong in Nederland hebben, aldus Hays.