'Argentinië gaat niet failliet'

Een groep hedgefondsen kocht met een flinke korting Argentijns schuldpapier nadat het land in 2001 failliet ging. In tegenstelling tot de meerderheid van de obligatiehouders weigerden zij een schikking, waarbij een deel van de schuld werd kwijtgescholden. Sindsdien zijn de fonsen in een lange serie juridische gevechten verwikkeld, onder leiding van de Amerikaanse miljardair Paul Singer.

Failliet

Argentinië betaalde de obligatiehouders die de schikking accepteerde wel keurig hun rente uit, maar weigerde dat te doen bij Singer en consorten. Inmiddels zijn de achterstallige betalingen opgelopen tot $1,3 miljard. Argentinië heeft al gezegd dat het niet beide groepen schuldeisers kan betalen. Zodra het land één van beide betalingen overslaat, is het technisch gesproken failliet.

Op de Argentijnse TV zei president Fernandez dat het land zal blijven betalen aan de groep die de schikking accepteerde. Maar volgens de gerechtelijke uitspraak zouden de hedgefondsen eerst betaald moeten worden. Fernandez wil best met de fondsen om tafel gaan om tot een oplossing te komen: 'maar er is een verschil tussen onderhandelen en afpersen'.

Koersdaling

Na de uitspraak van de Amerikaanse rechter zakten de Argentijnse beurzen ineen. De nationale beurs Merval werd 10% minder waard, de Buenos Aires Stock Exchange leverde 8,5% in.

Ondertussen steeg de spread op een credit default swap op Argentijns schuldpapier, een verzekering op een faillissement van het land, steeg van 1714 basispunten naar bijna 2350 basispunten.