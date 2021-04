Nederlands fonds sloopt Aziatische onderdelen uit failliet Wirecard

De inlijving van de Aziatische ondernemeningen die gevestigd zijn in Maleisië, de Filipijnen, Thailand en Hongkong door Fintech Capital verloopt via betaalbedrijf Nomu Pay. Naar verwachting zal de overname in de zomer zijn afgehandeld doordat er eerst nog goedkeuring moet komen voor de transactie. Nomu Pay heeft eerder al het Turkse onderdeel van Wirecard in handen gekregen.

Radboud Vlaar, directeur bij Fintech Capital, benadrukt ’enorme ’ groeimogelijkheden te zien bij het betalingsverkeer in deze regio. Ook geeft hij aan te kijken naar andere overnamekansen om daar de groei nog verder te versnellen.

Snelgroeiende fintechbedrijven

Fintech Capital dat in 2013 van start ging, is voornamelijk actief met het investeren in snelgroeiende fintechondernemingen. Zo heeft het investeringsbedrijf ook belangen in mobiele broker BUX en hyptheekverstrekker IkbenFrits.

Het Duitse Wirecard ging vorig jaar kopje onder nadat een groot boekhoudschandaal aan het licht kwam. Na het faillissement was er vooral grote belangstelling om de Amerikaanse tak van de betalinsgverwerker in te lijven.

De voormalige Wirecard-topman Markus Braun zit nog steeds vast in Duitsland vanwege zijn rol in het vervalsen van de bedrijfsresultaten. Ernst & Young, de controlerend accountant, kwam ook flink onder vuur te liggen. Daarnaast gaat de Duitse toezichthouder op de schop als gevolg van het schandaal bij Wirecard.