'Voorwaarden aan goedkeuring overname E-Plus'

Telefónica wil E-Plus laten fuseren met zijn tak O2. Het zal van de EU dan circa 20 procent van de gezamenlijke netwerkcapaciteit van het fusiebedrijf moeten afstaan aan kleinere branchegenoten, aldus de bronnen. Eerder meldden ingewijden dat Telefónica al gesprekken voert met kleinere partijen in Duitsland over toegang tot zijn netwerk. De onderhandelingen zouden toen gaan over zo'n 7 procent van de capaciteit.

De Europese Commissie heeft gezegd uiterlijk 10 juli een beslissing te nemen over de overname. De deadline is al verscheidene keren verschoven.

KPN kondigde de verkoop van E-Plus vorig jaar al aan. De verkoop zou het Nederlandse telecombedrijf in totaal zo'n 8,6 miljard euro opleveren. De Europese Commissie stelde eind december een diepgravend onderzoek in naar de overname, die de concurrentie op de Duitse markt voor mobiele telefonie kan schaden.