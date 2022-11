Mislukt Champions League-avontuur kost Ajax-belegger 20% koers

De koers van Ajax, die eind augustus nog tot boven de €14 steeg, is flink onder druk komen te staan door de teleurstellende prestaties tegen Napoli en Liverpool in de Champions League. Met het verder uit zicht raken van het behalen van de volgende ronde in het miljoenenbal zakte het aandeel steeds meer weg en belandde woensdag op een stand van €11,50, per saldo een verlies van 20% in vergelijking met eind augustus.

Inkomsten vallen tegen

De inkomsten van Ajax de Champions League vallen dit seizoen dan ook zwaar tegen. In totaal krijgt de penningmeester €51,3 miljoen overgemaakt vanuit Zwitserland. In het vorige seizoen werd er nog een stuk beter gepresteerd met het behalen van de achtste ronde en bedroegen de inkomsten iets meer dan €70 miljoen.

Halverwege 2019 zat Ajax op de beurs nog stevig in de lift. De koers tikte destijds een piek aan van €22,70 euro nadat de voetbalclub uit Amsterdam de halve finale bereikte in de Champions League. In dat seizoen liepen de inkomsten op naar bijna €100 miljoen.