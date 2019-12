'Weinig aanjagers voor korte termijn bij Galapagos'

De marktvorsers geven wel aan dat de langetermijnvooruitzichten sterk blijven. Het aandeel Galapagos is momenteel het best presterende aandeel in de toonaangevende Stoxx 600 Health Care-index.

Het aandeel Galapagos sloot dinsdag op de beurs in Amsterdam op 190,75 euro. Toen werden de aandelen afgewaardeerd door Morgan Stanley tot equalweight. Vorige week kreeg Galapagos al een adviesverlaging van Credit Suisse te verwerken, tot neutral.