Liander vecht boete aan in geschil met Fastned

Fastned kreeg gelijk en de ACM veroordeelde Liander tot een boete van 50.000 euro. Liander vindt dat onterecht, omdat er sprake is van een groot tekort aan technisch personeel. Dat is volgens Liander een maatschappelijk probleem en "het voeren van rechtszaken en geschillen en het opleggen van boetes" draagt niet bij aan een oplossing.

Officieel had Liander 18 weken de tijd om Fastned aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. "Partijen moeten tijdig toegang krijgen tot het net. Dat is een kerntaak van de netbeheerder. Een latere aansluiting kan leiden tot vertraging bij bijvoorbeeld bouwprojecten of bedrijfsuitbreidingen en daarmee tot schade bij de netgebruikers", zo lichtte de ACM toe in zijn beslissing.