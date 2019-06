’Bod op Double Tree Hotel in Amsterdam’

Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM (ANP) - De Chinese investeerder Anbang is naar verluidt in exclusieve gesprekken om een van de grootste hotels in het centrum van Amsterdam te verkopen aan de Franse verzekeraar AXA. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat er momenteel wordt gesproken over een bod van 425 miljoen euro voor Double Tree Hotel by Hilton Amsterdam Centraal.