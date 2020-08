A-merken nu bijna helft duurder dan huismerken

Zes jaar geleden was het gemiddelde verschil nog 24%. Elk jaar groeit het verschil omstreeks 5%. Volgens de bond komt de enorme groei deels door de prijsstijging van A-merken. „Die worden elk jaar flink duurder”, zegt woordvoerder Joyce Donat van de Consumentenbond. Ook zie je volgens haar dat huismerken soms goedkoper worden doordat productlijnen bij supermarkten samensmelten. „Albert Heijn heeft bijvoorbeeld zijn huismerk en het merk basic. Als die samensmelten, wordt het huismerk vaak goedkoper.”

Waarom A-merken zoveel duurder zijn? Donat: „Veel geld gaat naar reclame en marketing, dat moet ook ergens terugverdiend worden. Producenten geven ook vaak aan dat ze veel kosten maken voor innovatie. Al zou je denken dat je met een pak koekjes op een gegeven moment wel uitgeïnnoveerd bent.”

Calvé en Ariel

Onderzoekers van de Consumentenbond vergeleken bij vijftien supermarktketens een boodschappenmand met 125 verschillende producten van A-merken, zoals Calvé-pindakaas en Ariel-wasmiddel. Het prijsverschil met huismerken is het grootst (48%) bij Deen, Deka, Dirk en Vomar.

Donat stelt vast dat ook budgetketens zoals Aldi en Lidl vaker A-merken in de schappen leggen. „Ze willen niet dat de klant voor Heineken ergens anders naar toe gaat. Maar de A-merken zijn daar niet opvallend goedkoper dan bij reguliere supermarkten.

Uitschieters zijn er vooral bij de wasmiddelen en vaatwastabletten. Zo is waspoeder van het huismerk gemiddeld 79% goedkoper dan die van Ariel. Sommige producten verschillen nauwelijks van elkaar in prijs, zoals houdbare melk. Een enkele keer is het huismerk zelfs iets duurder dan het A-merk.

Kwaliteit

Onderzoekers keken niet naar mogelijke kwaliteitsverschillen tussen A-merken en huismerken. Die zijn volgens Donat ook niet altijd even groot. „Bij onze onderzoeken weten we dat A-merken niet altijd beter zijn. Bij onderzoek naar wasmiddelen zie je Ariel weliswaar vaak in de top 3, maar je vindt ook huismerken bovenin de lijst. Het is heel divers.”