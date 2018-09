Het belangrijkste koersgevoelige nieuws afgelopen week was ongetwijfeld de oplopende spanningen in Irak. De zogeheten Strijders van de Islamitische Staat willen hun invloed in het land met geweld uitbreidden. Het strijdtoneel heeft een internationaal karakter gekregen nu Iran en Amerika zich er ook mee bemoeien. De olieprijs kon als gevolg hiervan sterk stijgen. Technisch werd de horizontale weerstand op $105 doorbroken en lijkt de weg vrij tot eerst $112. Indien de spanningen verder oplopen ligt de weg open naar $125.

De transportsector kreeg behoorlijke klappen door de stijgende olieprijs. Delta Airlines daalde maar liefst 7%. Lufthansa kwam met een winstwaarschuwing en ging 10% onderuit. De stijgende olieprijs is uiteraard goed nieuws voor de oliesector maar in het algemeen slecht nieuws voor de beurs, economie en de gemiddelde Amerikaan die deze prijsstijging meteen voelt in zijn portemonnee vooral omdat er vrijwel geen loonstijgingen tegenover staan. Verder oplopende spanningen in Irak en de daaruit voortvloeiende olieprijsstijging kunnen de achilleshiel zijn voor een mogelijke flinke correctie op de aandelenbeurzen.

De Wereldbank stelde woensdag zijn wereldwijde economische groeiprognoses voor 2014 neerwaarts bij tot +2,8%, ten opzichte van +3,2% bij een eerdere prognose in januari, waarbij de bank redeneerde dat de lange en strenge winter in de VS en het conflict in Oekraïne de economische groei drukten. De bank waarschuwde ook voor een "harde landing" in China, wat zou kunnen drukken op de economische groei van Oost-Aziatische landen en tot 'pijn' kon leiden bij exporteurs van grondstoffen. Het rapport riep zorgen op over de BRIC-landen (Brazilie, Rusland, India en China) die een forse groeivertraging lieten zien. Er zijn dus opnieuw mondiaal behoorlijk wat groeivertragingen waarneembaar ondanks alle ‘inspanningen’ van de centrale banken.

De huidige bullmarkt, die startte in maart 2009, is inmiddels 63 maanden oud en daarmee de een na langste sinds het begin van de 20e eeuw. Op 9 juni bereikte de S&P500 een nieuw ‘all time high’ op 1955.55 maar er werd afgelopen week nog een ander record gebroken. De index noteert sinds afgelopen week maar liefst 81 weken boven het 200 daags voortschrijdend gemiddelde. Deze reeks overtreft nu die van 1986 en van 1965 toen de S&P500 80 weken boven dit gemiddelde vertoefde. Hiermee zit de S&P500 vanuit deze methodiek berekend thans in de langste rally van de afgelopen 50 jaar.

Zowel technisch als macro-economisch doemen er op de aandelenmarkten thans donkere wolken op. Technisch vooral door dalende volumes en een afnemend aantal fondsen dat nieuwe highs maakt waardoor de basis van de stijging steeds smaller wordt. De Russell2000, waarin kleine- en middelgrote ondernemingen zijn opgenomen, staat ongeveer 5% onder het recente hoogtepunt en dit is indicatief voor de interne beurszwakte.

Vanuit een macro-economisch invalshoek is er mondiaal opnieuw een tendens tot groeivertraging waarneembaar en dreigt nu ook de olieprijs roet in het eten te gooien van het prille toenemende consumentenvertrouwen. De grote vraag blijft of de positieve effecten van de ‘gratis geld politiek’ door de centrale banken en ‘buy backs’ (zie mijn vorige column ‘beurs op steroïden’) sterk genoeg zijn om deze donkere wolken snel te doen oplossen.

Deze week komen er inflatiecijfers uit het eurogebied, de toonaangevende ZEW-index van Duitsland en woensdag het rentebesluit en nieuwe economische ramingen van de Fed.

Komende vrijdag zal ik mijn volgende column publiceren.

Jan van Gemeren (1958) is een oude rot in de vermogensbeheerwereld die zijn actieve loopbaan eind 2000 vaarwel zei en sinds 2003 woonachtig is in Thailand. Sinds 2008 is hij eindredacteur en analist bij GannAnalist. Via deze beleggingsresearchservice publiceert hij wekelijks een tweetal beleggingsanalyse rapporten: Brains & Analysis en WaveRider. Meer info en dagelijks bijgewerkte analyses op www.gannanalist.com