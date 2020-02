’Nvidia in trek op vlak Wall Street’

De autoriteiten in China meldden vrijdag 5000 nieuwe besmettingen met het Wuhan-virus. Dat is beduidend minder dan de 15.000 nieuwe gevallen die donderdag werden gemeld. Toen zorgde de explosieve stijging nog voor onrust op de financiële markten, maar die ebde later weg.

Nvidia

Nvidia overtrof verwachtingen van analisten met zijn prognose voor het lopende kwartaal. Het technologieconcern voerde de omzet in zijn vierde kwartaal bovendien fors op dankzij gestegen investeringen in datacenters. In de handel voorbeurs stond het aandeel duidelijk op winst. Branchegenoot Advanced Micro Devices (AMD), dat op dezelfde markt opereert, reageert mogelijk ook op het kwartaalbericht.

Expedia

Reisconcern Expedia kwam ook met cijfers. Het bedrijf boekte een hoger aangepast bedrijfsresultaat dan in doorsnee werd voorzien. Tegelijkertijd voorspelde Expedia voor dit jaar een winststijging van dubbelcijferige percentages, maar wilde geen specifieke prognose geven omdat de impact van het coronavirus nog ongewis is.

Mattel

Speelgoedfabrikant Mattel rapporteerde over het laatste kwartaal van vorig jaar een gedaalde omzet. Stevige concurrentie van rivaal Hasbro zat de verkopen van Barbie in Noord-Amerika dwars. De aangepaste winst per aandeel was wel hoger dan verwacht. Ook streamingbedrijf Roku en cannabisonderneming Canopy Growth kwamen met cijfers.

Donderdag sloten de aandelenbeurzen in New York met kleine verliezen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 29.423,31 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,2 procent tot 3373,94 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq noteerde een verlies van 0,1 procent op 9711,97 punten.