Pond in de lift door uitlatingen Carney

De koers van de pond piekte in de ochtendhandel op 1,6992 dollar. Dat is nagenoeg gelijk aan de piek die begin mei werd bereikt. Toen klom de koers met 1,6996 dollar naar het hoogste niveau sinds augustus 2009. Ook ten opzichte van de euro won de Britse munt flink terrein. Per pond moet nu 1,25 euro worden betaald.

