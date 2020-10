Banken en Shell brengen winst AEX deels terug

De AEX stond rond kwart voor vier 0,8% in de plus op 571,87 punten, na eerder op de dag het hoogste niveau sinds halverwege augustus te hebben aangetikt ruim boven 573 punten. De AMX steeg 0,3% naar 851,1 punten.

Andere Europese beurzen namen ook wat gas terug. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen tot 0,8%.

Beleggers houden er steeds meer rekening mee dat Joe Biden aan het langste eind gaat trekken bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van begin november, stelt Luc Aben, strateeg bij Van Lanschot Bankiers,. Een Democratische meerderheid in het Congres behoort volgens hem ook tot de mogelijkheden. „In dat scenario wordt het voor Biden gemakkelijker om zijn voorgenomen injecties in de Amerikaanse economie door te voeren.” Aan de andere kant geeft Aben aan dat de rol van de huidige president Donald Trump zeker nog niet is uitgespeeld in de komende weken.

Aben gaat er verder vanuit dat er een gedeeltelijk of voorlopige Brexit-deal uit de bus zal komen. „De Britse premier Boris Johnson begint al terug te krabbelen over zijn eerdere deadline in oktober. De kans is aanwezig dat ook na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Eurozone begin volgend jaar beide partijen nog verder gaan onderhandelen.”

De sterke economische opleving van China is een andere positieve factor, meent Aben. „Vooral de binnenlandse economie begint steeds meer aan te trekken, waar het midden- en kleinbedrijf van profiteert. Ook het vertrouwen bij inkoopmanagers neemt steeds verder toe.”

Het hinten op nieuwe stimulering door een aantal kopstukken bij de Europese centrale bank (ECB) afgelopen weekend vanwege de snel stijgende coronabesmettingen in veel eurolanden, gaf volgens Aben eveneens steun aan de handel.

Verder is het wachten op de start van het nieuwe cijferseizoen. „De onzekerheid zit vooral bij de prognoses van bedrijven. De grote vraag is of ze al last beginnen te krijgen van het aanscherpen van de coronamaatregelen.”

Daam-Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat ondanks de zorgen die boven de markt hangen onder meer over het wel of niet doorgaan van de coronasteun met het oog op de Amerikaanse verkiezingen en de verdere aanscherping van de coronamaatregelen, de beurs erg vooralsnog goed bijligt. Hij wijst er op dat bij de start van het cijferseizoen de aandacht vooral gericht zal zijn op de techfondsen en in het bijzonder op ASML dat woensdag de resultaten bekendmaakt. „Het is in ieder geval positief dat er nog nauwelijks winstwaarschuwingen naar buiten zijn gekomen. Aan de andere kant is het afwachten hoe houdbaar de mooie stijging van de aandelenmarkten in de afgelopen weken is gelet op de onvoorspelbaarheid van Trump om de verkiezingen te winnen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk KPN met een koerssprong van 6,2% uit. De Zweedse investeerder EQT is volgens persbureau Bloomberg geïnteresseerd in een overname van het telecombedrijf. In reactie hierop verhoogde zakenbank KBC het advies naar kopen. Van Holst houdt nog een grote slag om de arm of een mogelijke overnamedeal kans van slagen heeft . „KPN kan zo weer een beschermingswal opwerpen. Daarnaast zou er ook nog groen licht moeten komen van de de overheid.”

Verzekeraar Aegon koerste 2,3% hoger. Adyen (+1,7%) piekte tot ruim boven €1700.

Winkelvastgoedsfonds Unibail-Rodamco-Westfield kon eveneens op kopersinteresse rekenen ondanks de dreigende strengere coronaregels.

Overnamerumoer rond KPN

Techinvesteerder Prosus klom 1,8% tot €81,40, geholpen door een koersdoelverhoging naar €112 door de Britse bank Barclays.

Chipfondsen lieten ook een opgewekt beeld zien. ASML dat woensdag de boeken over het derde kwartaal opendoet werd 2,2% meer waard. ASMI was goed voor een winst van 1,5%.

Banken deden niet mee in de opmars van de AEX door de wegzakkende obligatiesrentes. ABN Amro leverde 1,7% in, ING zakte 0,9%. De bank wil de salarissen van zijn personeel voor de komende drie jaar bevriezen.

Shell bleef ook achter met een min van 0,9%, mede vanwege de terugval van de olieprijzen. Volgens Van Holst speelt bij de komende richting van de olieprijzen nog een rol of er een koude winter gaat komen.

Supermarktketen Ahold Delhaize gleed 0,7% weg naar €24,56. UBS verhoogde het koersdoel van €20 naar €21, wat nog altijd duidelijk onder de huidige koers is. De Zwitserse bank handhaafde dan ook zijn verkoopadvies.

Unilever dikte 0,2% aan. De Britse aandeelhouders van het was- en levensmiddelenconcern stemmen vanmiddag over de voorgenomen verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk. Van Holst gaat er van uit dat het zo goed als zeker een ’done deal’ is dat Britse aandeelhouder ook het licht op groen zetten.

Bij de middelgrote fondsen schoot koploper Arcadis 6,9% omhoog naar €20, na een koersdoelverhoging naar €26 door ING bij een herhaald koopadvies. De bank wijst erop dat het ingenieursbureau volop profiteert van de vraag naar duurzame oplossingen en er financieel goed voorstaat.

Aalberts deed eveneens goede zaken met een vooruitgang van 4,7%.

Maritiem dienstverlener Boskalis won 1,7%, in reactie op het binnenhalen van opdrachten in Duitsland ter waarde van €45 miljoen.

Basic-Fit ging 4,7% onderuit na een groter verlies eerder op de dag. De vrees bij beleggers dat het kabinet dinsdagavond zal aankondigen dat de fitnessketen tijdelijk zijn deuren dicht moet doen om de tweede coronagolf in te dammen speelde de koers flink parten, stelt Van Holst. Basic-Fit zat afgelopen vrijdag nog aardig in de lift.

De in de AScX-index opgenomen drankmaker Lucas Bols daalde 2%, na de aankoop van de Amerikaanse distributierechten voor de Italiaanse likeur Pallini Limoncello.

TomTom (+2,9%) had de wind in de rug in de aanloop van de kwartaalresultaten die de navigatiemaker woensdag presenteert.

Technologiebedrijf CM.com steeg op de lokale markt met 2,5%, na de aankondiging van de overname van e-commerce klantenserviceprovider RobinHQ.com.

