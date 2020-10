Shell blijft achter op hogere beurs

De AEX stond om tien uur 0,5% hoger op 570 punten. De AMX steeg 0,1% naar 850,6 punten.

De overige Europese beurzen schommelden rond het slot van vrijdag. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen 0,1%. De Britse FTSE 100 liet 0,3% liggen.

In Azië was de stemming vanochtend overwegend positief. De Japanse beurs bleef achter met een 0,3% lager slot voor de Nikkei-index.

De indexfutures wezen op een vlakke tot licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Dat de Republikeinen en Democraten nog altijd geen akkoord hebben bereikt over een nieuw steunpakket kon de pret bij beleggers niet drukken. De voortgaande stevige opmars van het coronavirus in veel Europese landen kon hen ook niet verontrusten.

Recente positieve bedrijfsberichten versterkten het optimisme voor het kwartaalcijferseizoen, dat dinsdag officieel van start gaat met de cijferpublicaties door grote Amerikaanse banken.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk KPN met een winst van 7,4% uit. De Zweedse investeerder EQT is volgens persbureau Bloomberg geïnteresseerd in een overname van het telecombedrijf. In reactie hierop verhoogde zakenbank KBC het advies naar kopen.

Bekijk ook: Overnamerumoer rond KPN

Techinvesteerder Prosus klom 1,1%, geholpen door een koersdoelverhoging naar €112 door de Britse bank Barclays.

ING steeg 0,4%. De bank wil de salarissen van zijn personeel voor de komende drie jaar bevriezen.

Shell bleef achter met een min van 1,3%, mede vanwege de terugval van de olieprijzen.

Supermarktketen Ahold Delhaize zakte 0,9%.

Unilever leverde 0,4% in. De Britse aandeelhouders van het was- en levensmiddelenconcern stemmen vanmiddag over de voorgenomen verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk.

Bij de middelgrote fondsen ging Arcadis met een winst van 4% aan kop, na een koersdoelverhoging naar €26 door ING bij een herhaald koopadvies. De bank wijst erop dat het ingenieursbureau volop profiteert van de vraag naar duurzame oplossingen en er financieel goed voorstaat.

Maritiem dienstverlener Boskalis won 1,2%, in reactie op het binnenhalen van opdrachten in Duitsland ter waarde van €45 miljoen.

Basic-Fit verloor 8,3%. Handelaar Daan-Martijn van Holst (ABN Amro) wijt dit aan vrees bij beleggers dat het kabinet dinsdagavond zal aankondigen dat de fitnessketen zijn deuren moet sluiten.

De in de AScX-index opgenomen drankmaker Lucas Bols klom 0,5%, volgend op de aankoop van de Amerikaanse distributierechten voor de Italiaanse likeur Pallini Limoncello.

Technologiebedrijf CM.com steeg op de lokale markt met 2%, na de aankondiging van de e-commerce klantenserviceprovider RobinHQ.com.