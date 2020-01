Zorgen om virus zetten beurzen VS op verlies

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 28.989,73 punten. De brede S&P 500 daalde 0,9 procent tot 3295,47 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 9314,91 punten.

Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten heeft een vrouw uit Chicago de ziekte opgelopen na een bezoek aan de Chinese stad Wuhan, waar de uitbraak van het virus is begonnen. Eerder deze week werd het coronavirus ook vastgesteld bij een man die vanuit China naar Seattle was gereisd. In Frankrijk is bij twee mensen het virus vastgesteld.

Luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines stonden onder druk met minnen tot 4 procent door zorgen over de verdere verspreiding van het virus. Casino-uitbaters Wynn Resorts en Las Vegas Sands hadden het ook moeilijk met verliezen tot 3 procent. China is een belangrijke markt voor die bedrijven en de vrees bestaat dat Chinezen minder gaan gokken door het virus.

Intel sprong meer dan 8 procent omhoog na sterke kwartaalcijfers. Het concern profiteerde van een toenemende vraag naar chips voor datacenters.

Boeing

Boeing wist een koerswinst van 1,7 procent op de borden te zetten, na een verlies eerder op de dag. Luchtvaartautoriteit FAA zou mogelijk nog in de eerste jaarhelft goedkeuring kunnen geven voor gebruik van de 737 MAX. Dat zou FAA-directeur Steven Dickson hebben gezegd tegen luchtvaartmaatschappijen. Wel zou Boeing overwegen het productietempo van de 787 Dreamliner verder te verlagen vanwege een zwakke vraag naar het vliegtuig.

Creditcardverstrekker American Express verhoogde de omzet maar zag zijn nettowinst dalen door hogere kosten. Het aandeel won 2,8 procent. Kredietverstrekker Discover Financial Services kelderde 11 procent na tegenvallende cijfers en verlagingen van het beleggingsadvies door zakenbanken.

De euro was 1,1029 dollar waard tegen 1,1023 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 2,2 procent in prijs tot 54,37 dollar. Brentolie werd 2 procent goedkoper op 60,84 dollar per vat.