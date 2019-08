Hans de Boer: ’Pensioenkortingen kunnen voorkomen worden’

Amsterdam - In aanloop naar Prinsjesdag spreken Martin Visser en Herman Stam met de mensen die er deze weken echt toe doen. Werkgeversvoorzitter Hans de Boer doet in deze podcast een oproep aan het kabinet: nu is de tijd om die pot met geld uit te geven, want alleen zo blijft ons land economisch gezond. Ook denkt hij dat de aanstaande pensioenkortingen voorkomen kunnen worden.