WeTransfer kan Bas Beerens en Ronald Hans poldermiljonairs maken

Bas Beerens en Ronald Hans van WeTransfer. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Worden de Nederlandse oprichters van bestandendeler WeTransfer de nieuwe techpoldermiljardairs, nu het bedrijf naar de beurs wil? En treden ze als Nederlandse Zuckerbergs daarmee in het spoor van een nieuwe generatie Nederlandse succesondernemers zoals miljardairs Jitse Groen van Just Eat en Pieter van der Does en Arnout Schuijf van betalingsverwerker Adyen?