Takeaway verlengt deadline bod Just Eat

Prosus en Takeaway zijn al weken in een overnamestrijd verwikkeld om Just Eat. Prosus, dat Just Eat waardeert op 6,1 miljard euro, zet de overname door als het de helft van de aandelen in handen heeft plus één. Takeaway zet de overnameplannen door als 75 procent van de stukken aangemeld zijn. Takeaway heeft daarbij ook de steun van het bestuur van de Britten.

Prosus beweerde recent dat door de voorgestelde fusie van Takeaway en Just Eat veel waarde voor aandeelhouders verloren zou gaan. Dit werd door Takeaway tegengesproken.