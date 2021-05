Kwelgeest ABN Amro jaagt nu op Shell

Premium Financieel

Hoogleraar: ’Warmtenet is te duur’

Wie met zijn woning op het warmtenet is aangesloten, kan een pittige rekening voor het gebruik van warmte krijgen. Dat was bekend, maar onderzoek wijst nu uit dat ook in vergelijking met de landen om ons heen de Nederlandse warmtetarieven erg stevig zijn. In Nederland is het tarief 15 tot 55% hoger ...