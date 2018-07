Emirates schrapt grote order Airbus

Emirates kondigde de order in 2007 aan. Met de bestelling was volgens catalogusprijzen 21,6 miljard dollar (15,9 miljard euro) gemoeid. Emirates is de grootste klant voor de superjumbo A380 van Airbus.

Airbus liet weten veel vertrouwen te hebben in het A350-programma, dat volgens het bedrijf een ,,gezond'' orderboek heeft voor 742 toestellen. De eerste A350 komt later dit jaar in dienst bij Qatar Airways.