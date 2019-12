AEX handhaaft zich boven 600 punten

De AEX sloot onveranderd op 602,3 punten. Vrijdag eindigde de index voor het eerst in ruim achttien jaar boven 600 punten. De AMX steeg 0,1% naar 891,3 punten.

Technisch analist Nico Bakker toont zich optimistisch voor de AEX. „Met enthousiasme wordt de korte termijn uptrend vervolgd nu vorige week boven de 600 punten is gesloten. De slotkoers vandaag boven 602 punten bevestigt de uitbraak boven 600+ en geeft ruimte tot aan de bovenkant van het stijgingstrendkanaal op circa 620. Op langere termijn is zelfs 670 haalbaar. Onder in het veld ligt 600 uiteraard als eerste vangnet, mochten de beren toch nog wat tikken uitdelen.”

De meeste overige Europese beurzen deden een stapje terug, na de fraaie plussen op vrijdag. De Britse FTSE 100 verloor 0,1%. De Duitse DAX en de Franse CAC-40 sloten 0,5% respectievelijk 0,6% lager.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,2% lager en de Nasdaq-index onveranderd

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan meent dat na de sterke opmars van de beurzen in de afgelopen maanden enige voorzichtigheid geboden is. „Je moet altijd opletten als beleggers rooskleurige scenario’s inprijzen, zoals dat de VS en China uiterlijk zondag een handelsdeal sluiten. Het is weliswaar waarschijnlijk dat deze er komt, maar lang niet zeker. En zonder akkoord gaan nieuwe handelstarieven in werking.”

Juvyns spreekt sowieso van een belangrijke week. „Woensdag en donderdag houden de Fed en de ECB hun monetaire vergadering. De centrale banken zullen geen belangrijke besluiten nemen, maar geven waarschijnlijk wel meer duidelijkheid over toekomstige plannen. Donderdag zijn er nog de Britse verkiezingen. Een overwinning van Boris Johnson geeft de meeste zekerheid over de Brexit.”

Just Eat

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde Galapagos met een winst van 2% bovenaan. Het biotechnologiebedrijf zette daarmee de spectaculaire opmars van dit jaar voort.

DSM pakte er 1,1% bij. Volgens persbureau Bloomberg is het speciaalchemiebedrijf niet meer in de race om de voedingstak van Dupont, waaraan een prijskaartje van zo’n $25 miljard zou hangen.

Prosus verhoogde vanochtend zijn bod op Just Eat naar 740 pence per aandeel, nadat de waarde van Takeaways bod in aandelen vrijdag voor het eerst boven zijn oude bod van 710 pence uitsteeg. Doordat Takeaway maandag 2,1% prijs gaf, ligt zijn bod inmiddels weer 6% lager.

Adyen verloor 0,7%. De betalingsverwerker bleef vrijdag al achter in reactie op de aandelenverkoop door een grote belegger.

Chipmachinefabrikant ASML zakte 0,3%, ondanks een koersdoelververhoging naar €300 door de Amerikaanse zakenbank Evercore onder handhaving van het koopadvies.

Bij de middelgrote fondsen blonk bodemonderzoeker Fugro zonder concrete aanleiding met een winst van 7% uit. Bouwbedrijf BAM en handelshuis Flow Traders klommen 2,3% respectievelijk 2,2%.

Smallcap Ajax verloor 1,8%, na met de nederlaag vrijdagavond tegen Willem II de competitie weer spannend te hebben gemaakt. Morgenavond wacht de belangrijke wedstrijd in de Champions League tegen Valencia.

Op de lokale markt schoot Kardan met liefst 57,6% omhoog naar een in absolute zin van steeds bescheiden 5,8 eurocent. De investeringsmaatschappij heeft een geldschieter gevonden voor Tahal, zijn dochtermaatschappij in waterinfrastructuur.

