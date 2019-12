Beurs: Hap uit Takeaway na hoger tegenbod

De AEX staat om elf uur onveranderd op 602,3 punten. De Midkap-index stijgt 0,3% naar 893,2. Elders in Europa is het beeld minder goed, met 0,1% verlies voor de FTSE 100 in Londen. De CAC-40 in Parijs laat 0,2% liggen. De Duitse DAX raakt 0,1% kwijt.

Beurzen Azië

In Azië was het beeld gematigd positief, met hogere slotkoersen in Tokio en Seoul, en onveranderde beurzen in Hongkong en Shanghai. De futures op de belangrijkste Amerikaanse beurzen staan licht in het rood.

Na een prachtig Amerikaans banenrapport op vrijdag is het woensdag de beurt aan de Federal Reserve om de rente te bepalen. Een dag later volgt de Europese Centrale Bank én zijn er verkiezingen in Groot-Brittannië, cruciaal met het oog op de Brexit.

Just Eat

Tot die tijd staat het Damrak in het teken van de ’food fight’ tussen Takeaway en Prosus. Zij willen allebei Just Eat overnemen. Prosus verhoogde vanochtend zijn bod naar 740 pence per aandeel, nadat de waarde van Takeaways bod in aandelen vrijdag voor het eerst boven zijn oude bod van 710 pence uitsteeg. Doordat Takeaway vanochtend 2,5% daalt, ligt zijn bod inmiddels weer 6,5% lager.

Adyen verliest 1,5%, nadat de betalingsverwerker vrijdag ook al achterbleef in reactie op de aandelenverkoop door een grote belegger.

Biotechnologiebedrijf Galapagos zet de spectaculaire opmars van dit jaar voort met een plus van 1,6%.

ArcelorMittal wint 0,3%. De staalfabrikant zou er baat bij hebben als er deze week nieuwe stappen worden gezet richting een Amerikaans-Chinees handelsakkoord.

In de Midkap-index staat bodemonderzoeker Fugro met een winst van 4,1% bovenaan. Handelshuis Flow Traders klimt 2,7%. Boskalis wint nog eens 1,2%, na de koerssprong op vrijdag in reactie op het binnenhalen van een grote baggeropdracht.

Op de lokale markt schiet Kardan met liefst 39% omlaag naar een in absolute zin van steeds bescheiden 5,1 eurocent. investeringsmaatschappij geeft een geldschieter gevonden voor zijn dochtermaatschappij Tahal.

