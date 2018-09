Luxe en minder luxe aandelen

Beleggers Belangen brengt in de editie van 30 mei 2014 de ontwikkelingen in de luxesector in kaart en schetst welke aandelen koopwaardig zijn en welke niet. Onder luxeconsumptiegoederen verstaan we merkkleding, tassen, sieraden, horloges en schoonheidsproducten. Producten als sportauto’s, jachten, drank en meubilair laten we hier buiten beschouwing. Dat de rek er voor de sector nog lang niet uit is, is een kwestie van demografie. In 1995 besloeg de markt voor luxeconsumptiebedrijven zo’n 90 miljoen klanten. Eind 2013 waren dat er al 330 miljoen en door de groeiende welvaart in opkomende markten worden dat er alleen maar meer. Verstokte en incidentele kopers Bij het bepalen welk bedrijf het geld van die klanten gaat binnenhalen en welk bedrijf niet, is het van belang om de verschillende klantengroepen in kaart te brengen. De markt is namelijk nogal divers; ze varieert van verstokte kopers van luxeproducten die van de consumptie ervan een levensstijl hebben gemaakt, tot consumenten die een enkele keer een product kopen uit een lage prijsklasse. De 10% meest fanatieke klanten neemt meer dan de helft van de totale omzet voor zijn rekening. Tegelijkertijd laat juist deze groep zich zelden blijvend aan één of meerdere merken verbinden; als een merk in hun ogen niet ‘exclusief’ genoeg meer is, stappen de klanten over. Bedrijven die zich op andere dan de allerrijkste consumenten richten, kunnen daardoor soms grote winstsprongen maken, als ze maar de juiste snaar weten te raken bij de klant. Ook op geografisch niveau is het gedrag van de klant uiterst wispelturig. Mooi voorbeeld hiervan is het effect van het anti-corruptiebeleid dat de Chinese overheid sinds enige tijd voert. Rijke Chinezen zijn daardoor ineens veel minder dure horloges gaan kopen; voorheen gaven ze die elkaar en masse als relatiegeschenk. De dramatische omzetafname van de sector in Japan door de depreciatie van de yen is een ander voorbeeld. Jonge en oude bedrijven Behalve verschillende groepen consumenten, bestaan in de luxesector ook zeer uiteenlopende typen bedrijven, vooral in de zin van levensfase. Bedrijven als Michael Kors en Hugo Boss zitten in hun jonge levensfase; ze zijn bezig met het opzetten van een eigen winkelnetwerk, na eerst afhankelijk te zijn geweest van verkoop door derden. Oudere bedrijven, LVMH is een voorbeeld, moeten het van andere strategieën hebben, zoals kostenreductie en prijsstijging. Ook geografische expansie is een optie: van de gevestigde naar de opkomende markten, en op die markten vanuit de belangrijkste steden naar de nog onontgonnen gebieden. Optelsom Al met al is de mate van succes van bedrijf een optelsom van strategie, productenarsenaal, spreiding en diversificatie en externe factoren als het beleid van regeringen. En een portie geluk komt er eerlijk gezegd ook bij kijken. Toch hebben we aan de tien belangrijkste bedrijven in de sector een advies weten te hangen. Er rollen drie koopaanbevelingen uit, drie keer ‘houden’ en drie keer ‘verkopen’. Ze zijn te lezen in de digitale editie van het blad, die wekelijks voor abonnees beschikbaar is, al daags voor de verschijningsdatum van het papieren blad. Ook wekelijks als eerste de beste tips lezen over koopwaardige en niet-koopwaardige aandelen? Neem nu een proefabonnement: 10 weken Beleggers Belangen voor maar 10 euro.

