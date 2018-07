Allergan wijst nieuw bod Valeant weer af

Volgens Allergan weerspiegelt het verhoogde bod niet de toekomstige omzet- en winstgroei van het bedrijf, noch de kracht van de innovatieafdeling. Bovendien brengt het veel onzekerheid met zich mee voor de aandeelhouders van het bedrijf. Valeant heeft onder meer te kampen met zwakke groei, een afkalvend marktaandeel en een zwakke onderzoekslijn, zo liet Allergan onlangs in een aandeelhouderspresentatie weten.

Het bedrijf heeft de avances van Valeant, dat in april zijn eerste bod van in totaal 46 miljard dollar op tafel legde, tot nu toe steevast afgeslagen. Inmiddels ligt er een bod van 53 miljard dollar, dat nu opnieuw niet goed genoeg is bevonden.

Vijandelijke overname

Valeant verhoogde op 30 mei voor de tweede keer het gedeelte dat het in contanten op Allergan biedt tot 72 dollar per aandeel. Daarnaast biedt het Canadese bedrijf 0,83 eigen aandeel per aandeel van de Amerikaanse onderneming.

De nieuwe afwijzing van Allergan brengt een vijandelijke overname, waarbij Valeant rechtstreeks naar de aandeelhouders stapt, mogelijk dichterbij. Valeant trekt samen op met de activistische belegger Bill Ackman, die bijna 10 procent van Allergan bezit. Ackman liet recent weten van andere grootaandeelhouders te hebben begrepen dat zij een bod van het huidige niveau zullen steunen.