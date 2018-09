Italiaanse economie gekrompen

Het gaat om een lichte krimp: het Italiaanse bbp daalde in het eerste kwartaal met 0,1% op kwartaalbasis. Op jaarbasis kromp de Italiaanse economie met 0,5%. Het tweede kwartaal zal Italië volgens Instat met 0,1 tot 0,4% groeien. De werkloosheid is officieel 12,6% van de beroepsbevolking in april, tegen het record van 12,7%.

In een afzonderlijk rapport meldde de overheid dat de Italiaanse industrie met 0,7% op kwartaalbasis is gegroeid.

Half april zei de Italiaanse minister van Economische Zaken Padaon nog dat zijn land sneller kan groeien dan analisten hadden voorspeld. De op twee na grootste economie van de eurozone zou dit jaar met 0,8% groeien. De Italiaanse economie is in 4 van de afgelopen 6 jaar gekrompen, maar klom in de loop van 2013 uit de recessie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelde onlangs een economische groei van 0,6% in Italië in 2014.