Peugeot rondt aandelenverkoop af

Beleggers kochten voor 1,95 miljard euro aan aandelen. Onder de investeerders zijn ook de Chinese autofabrikant Dongfeng en de Franse staat. Zij steken allebei 800 miljoen euro in Peugeot, waardoor Dongfeng en de Franse overheid ieder een belang van 14 procent zullen krijgen in het bedrijf. De familie van oprichter Armand Peugeot ziet haar belang dalen tot 14 procent, waardoor ze voor het eerst in 118 jaar de controle bij het bedrijf verliest.

Volgens Peugeot was de vraag naar de aandelen groter dan het aanbod. Met het geld wil Peugeot nieuwe modellen ontwikkelen en verder uitbreiden in opkomende markten.