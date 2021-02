Werkgevers: versobering cao en weinig ruimte voor loonsverhoging dit jaar

Dat is de cao-inzet van werkgeversorganisaties AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW voor dit jaar. „Voor bedrijven onder druk kan dit een nullijn betekenen”, stellen zij in hun arbeidsvoorwaardennota die maandag naar buiten komt. „Zelfs arbeidsvoorwaardelijke versoberingen zijn niet uit te sluiten.”

„2021 wordt een roerig jaar. De onzekerheid voor bedrijven is heel groot”, zegt AWVN-directeur Raymond Puts. „Nu lopen er nog steunmaatregelen, maar hoe stevig is het fundament als de steun wordt afgebouwd en er weer belasting moet worden betaald?” Hij verwacht dat de gemiddelde loonstijging ’richting 1 procent’ zal gaan, dat is lager dan de prijsstijgingen die worden voorzien.

Volgens AWVN zitten veel werkgevers mede in de problemen omdat ze niet adequaat in konden spelen op de crisis. Ze pleiten dan ook voor het invoeren van crisisclausules, waarbij bedrijven alleen de cao-loonstijging uitbetalen als er voldoende winst wordt gemaakt.

„In de sectoren waar het slecht gaat moeten we echt gaan nadenken over onorthodoxe maatregelen”, aldus Puts. „Als werkgevers een ding hebben geleerd deze crisis is het dat arbeidsvoorwaarden beter moeten kunnen reageren. In slechte én goede tijden.”