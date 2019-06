’Nieuwe Koude Oorlog gaat belegger treffen’

Dat stelt de grote vermogensbeheerder Pimco donderdag in Amsterdam bij de presentatie van zijn vooruitblik op de markten voor de komende drie tot vijf jaar.

Bedrijfswinsten gaan afnemen. De recente plussen op de beurzen, die traditioneel vooruit lopen op toekomstige bedrijfswinsten, zijn onhoudbaar geworden, stelt het 48 jaar oude fonds dat $1,76 biljoen aan vermogen beheert.

De handelsoorlog tussen de VS en China is een oorzaak. Het slepende conflict is maar het begin, niet het einde van een groot conflict op het wereldtoneel, aldus strateeg Joachim Fels van Pimco. „Het gaat om wie dominant is in technologie en intellectueel eigendom. Dat wordt nu uitgevochten rondom bedrijven als Huawei, maar dat zal zich veel breder doorzetten.”

Grote risico’s

Ook omdat technologie zover is doorgedrongen in het dagelijks leven, zegt hij. Van iPhone tot stemherkenning en Amazon dat ons koopgedrag voorspelt willen landen er zich laten gelden. „We kunnen naar een nieuwe Koude Oorlog gaan”, aldus Fels. „Niet zoals de vorige uitgevochten met wapens maar met technologie. En dat is nog maar het begin.”

Beleggingsmarkten worden op hun kop gezet. Pimco ziet in zijn outlook vijf verstoringen van de structurele groei op de markt. Allereerst China en het conflict met de VS. Gevolgd door de aansterking van populisme, waarbij nationale overheden hun industrie willen beschermen, de bevolkingsgroei die zelfs in de Verenigde Staten gaat afnemen, de technologische vernieuwing en als laatste gevaar ontwaart het de toegenomen kwetsbaarheid van financiële markten.

,,De centrale banken hebben veel gedaan, maar het effect is zeer gering. Ze hebben nog enige instrumenten, maar niet veel meer. De neiging is al zichtbaar dat landen hun bedrijven en markten direct gaan stimuleren om de economie te laten groeien”, aldus Fels. Pimco noemt dat een onverstandige beweging omdat het tot minder internationale handel zal leiden, traditioneel een vroeg teken voor afname van economische groei.