Pinksteren goed voor veel barbecue-omzet

Jumbo liet weten dat het al vroeg druk was in zijn winkels door het mooie weer. Klanten deden vroeg de inkopen om vervolgens rust of vertier op te zoeken.

Albert Heijn zei te rekenen op 3 miljoen transacties, zo'n half miljoen meer dan op een normale zaterdag. Jumbo rekent „zeker” ook op meer transacties, maar wil daar geen concrete cijfers over verstrekken.

Supermarktketen Vomar, vooral actief in Noord-Holland, verwacht een omzet te realiseren die 8 tot 10 procent boven de omzet ligt van het pinksterweekend vorig jaar.

Goedverkochte levensmiddelen waren onder meer vlees, vis, salades, sauzen en ijs en zomerse dranken als witbier, rosé en witte wijn. Ook was er grote vraag naar aanmaakblokjes, kant-en klaarbarbecues, plastic bordjes en bestek en zonnebrandartikelen.