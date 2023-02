Schiphol lijdt tientallen miljoenen verlies door beperkingen

Dat is opvallend, want in 2022 kwam het vliegverkeer na twee door corona getekende jaren juist weer op gang. In het eerste half jaar maakte de luchthaven dan ook nog zo’n 65 miljoen euro winst. Over 2021 was het verlies nog 287 miljoen euro, voornamelijk door de pandemie die het internationale reisverkeer lamlegde.

Schiphol draaide een omzet van 1,49 miljard euro. Opnieuw kwam de winst uit de commerciële activiteiten van Schiphol. Daar werd een positief resultaat van 221 miljoen omgezet, terwijl de luchtvaart – hetgeen waarvoor Schiphol in het leven is geroepen – juist bijna 200 miljoen euro kostte.

Afkoopsom

De luchthaven betaalde een afkoopsom van bijna 4 ton aan Birgit Otto, die vertrok als coo van Schiphol. Dick Benschop kreeg volgens de cijfers geen afkoopsom mee, maar kreeg wel een vol jaarsalaris, ook al kondigde hij in september zijn vertrek aan en trad op 1 november zijn vervanger Ruud Sondag aan.

Bekijk ook: Verlies KLM in laatste kwartaal door problemen op Schiphol

Benschop kreeg in totaal, met pensioenkosten en onkostenvergoedingen, een salaris van 585.000 euro. Hij is bovendien wél nog actief als lid van de raad van bestuur van de luchthaven van Brisbane, waar Schiphol een belang in heeft.

Vanaf de meivakantie van 2022 ging de luchthaven gebukt onder operationele problemen. Door personeelstekorten bij met name de beveiliging stonden reizigers urenlang in de rij. Het zorgde voor gemiste vluchten, opstootjes en onwelwordingen. Luchtvaartmaatschappijen werden gedwongen vluchten te annuleren of te verplaatsen.

Zomerbonus

Om de chaos het hoofd te bieden, bracht Schiphol de capaciteit voor vertrekkende passagiers drastisch omlaag en werd de portemonnee getrokken om meer beveiligers aan te trekken. Onder meer een sociaal plan, een zomerbonus, een structurele salarisverhoging en wervingsccampagnes trokken een financiële wissel.

„Nooit eerder in de geschiedenis van Schiphol hebben we zoveel reizigers en luchtvaartmaatschappijen teleurgesteld als in 2022. De geleverde inzet en het harde werken van iedereen bij Schiphol hebben niet geleid tot de noodzakelijke verbeteringen in het systeem”, erkent CEO Ruud Sondag schuldbewust. Sondag vervolgt: „2022 zal onze geschiedenisboeken ingaan als een slecht hoofdstuk. Een hoofdstuk dat we niet vergeten en gebruiken om vanaf nu beter te presteren. Daar werken we hard aan.”

Wat dat de komende jaren oplevert, vraagt Schiphol zichzelf ook af in het jaarverslag. De luchthaven stelt dat het maar de vraag is of er weer net zoveel mensen gaan vliegen als voor corona en dat personeelstekorten blijven knellen. Ook wijst de luchthaven erop dat de overheid wil dat de luchthaven krimpt naar 440.000 vliegbewegingen vanaf november 2024.

Vertragingen

Schiphol turfde net geen 400.000 vluchtbewegingen, bijna 50 procent meer dan het jaar ervoor maar ruim onder het toegestane maximum van 500.000. Het aantal passagiers kwam uit op 60,8 miljoen op alle luchthavens die vallen onder de Schiphol Group, ongeveer 10 miljoen minder dan in 2019. Schiphol zelf verwerkte 52,5 miljoen passagiers. Slechts 57 procent van de vluchten vertrok op tijd, flink minder dan het doen van 71 procent.

De meivakantie lijkt weer een drama te worden, zegt luchtvaartverslaggever Yteke de Jong in een nieuwe aflevering van de podcast Inchecken:

Miljoenenverliezen

Opvallend genoeg kostte de chaos de luchthaven minder dan de luchtvaartsector. Alleen KLM noteerde al 170 miljoen euro verlies door de ellende, TUI rekent op tientallen miljoenen, Corendon op meer dan 10 miljoen euro. Ook andere airlines schreven rode cijfers door de chaos op de luchthaven.