Strukton krijgt opdracht van Siemens

Strukton Rolling Stock gaat de aandrijfsystemen leveren voor de door Siemens nieuw te bouwen Cityval en Airval lightrailvoertuigen. Dat maakte de onderneming vrijdag bekend. De eerste concrete opdracht die onder deze deal valt, is het leveren van de aandrijfsystemen voor 19 nieuwe metrovoertuigen voor een metrolijn in Franse stad Rennes. Financiële details over de transactie zijn niet bekendgemaakt.