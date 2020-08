Groei voor IMCD in onzekere crisistijd

IMCD zag de omzet met 13 procent stijgen tot ruim 1,4 miljard euro. Het operationele resultaat steeg met 8 procent tot 131,4 miljoen euro. De onderliggende nettowinst was 90,2 miljoen euro, hetgeen een stijging met dik 5 procent op jaarbasis betekende.

Van der Slikke benadrukt dat het Rotterdamse bedrijf in het tweede kwartaal van het jaar zijn winstmarge heeft weten te verbeteren. Dat kwam vooral door sterke prestaties in Noord- en Zuid-Amerika en in Azië, Australië en Nieuw-Zeeland.

De onzekerheid over de duur van de crisis en de impact ervan op de wereldeconomie maakt het onmogelijk om op de korte termijn vooruitzichten te schetsen, aldus IMCD. Het bedrijf benadrukt dat de liquiditeitspositie robuust is, evenals de kapitaalstructuur. Daarmee is het bedrijf in staat om een lange periode van onzekerheid op te vangen.