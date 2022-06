Beursblog: ING en Adyen zetten AEX op kleine winst

Amsterdam - De AEX is woensdag licht hoger geopend, net boven 713 punten. Ook de small- en midkap koersen op winst. ING en Adyen leide de opmars, onderaan staat Shell, getroffen door gassancties van Gazprom. Beurzen in Azië bieden woensdag een gemengd beeld bij het slot. Signalen van groeivertraging in China spelen beleggers daar parten, Japan noteert winst. Futures voor Wall Street staan licht hoger.