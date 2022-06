Beursblog: Wall Street zakt weg bij start nieuwe maand; Salesforce steelt show

Amsterdam - Wall Street laat op de eerste handelsdag in juni een negatief beeld zien na een groter verlies eerder op de dag. Inflatiezorgen bij beleggers in de VS zetten een rem op de herstelbeweging eind vorige maand. Salesforce blinkt uit na de cijfers.