Apple stelt fotocontroles kinderporno in iPhones uit

Dat stelt het technologieconcern uit Cupertia vrijdagmiddag. Het softwareprogramma dat met de nieuwe update geïnstalleerd zou worden op alle smarthones van Apple in de Verenigde Staten was al herzien, maar wordt nu wederom aangepast. Apple zegt er enkele maanden voor nodig te hebben.

Dankzij ingebouwde kunstmatige intelligentie in zijn nieuwe besturingssysteem, het iOS 15, kan Apple’s algoritme neuralMatch foto’s in accounts van iPhone-gebruikers in de online opslagdienst iCloud vergelijken met het fotodatabestand van de Amerikaanse kinderbeschermingsorgansatie NCMEC.

De honderdduizenden foto’s van NCMEC hebben alle een code. Het algortime van Apple geeft bij vergelijking door of in de foto-opslag iCloud van de Apple-klant dezelfde foto van kinderporno of beelden van kindermishandeling staat. Dat gebeurt al in de iPhone.

Apple stelde dat zijn systeem waterdicht was, slecht één op één miljard beelden bleek niet te kloppen bij controle. Over het plan was echter veel kritiek, omdat het de deur zou openen voor meer partijen en overheden om Applegebruikers door te lichten.