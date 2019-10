Ook minnen op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de sessie eensgezind in de min. Daarmee volgde Wall Street het voorbeeld van de Europa. Met name twijfels over het tot stand komen van een allesomvattende handelsdeal tussen China en de VS drukte het sentiment. Ook kwam een keur aan bedrijven met cijfers waaronder techreuzen Apple, Facebook en koffieketen Starbucks.