Onderhoudstak Fokker treft schikking met VS

Fokker Services leverde in de periode 2005-2010 in het kader van het onderhoud aan bestaande Fokker-vliegtuigen onderdelen aan klanten in Soedan, Iran en Birma. Dat had niet gemogen. Daarom betaalt de onderneming een boete, die overigens nog door de rechter moet worden goedgekeurd.

Het onderhoudsbedrijf, dat deel uitmaakt van Fokker Technologies, ontdekte de verboden transacties zelf en meldde ze in 2010 aan de Amerikaanse autoriteiten. Het heeft direct ,,passende maatregelen'' genomen en volledig meegewerkt met het justitiële onderzoek. Fokker Services doet geen zaken meer met landen waarvoor sancties gelden.

Amerikaanse media meldden vorige week dat justitie het gemunt heeft op de Franse bank BNP Paribas, omdat ook die Amerikaanse handelssancties zou hebben geschonden. De boete voor het financiële concern zou ruim 10 miljard dollar gaan bedragen, tot woede van de Franse regering die dat onredelijk veel geld vindt.